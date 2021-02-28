دفاعات السعودية تعترض هجوما باليستيا و5 مسيرات حوثية خلال ساعتين

جدة - نرمين السيد - وقال العميد تركى المالكى، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية فى اليمن، مساء اليوم، إن الهجوم الحوثى مرتبط بإملاءات جنرالات إيران، مشيرا إلى أن جنرالات إيران يتحكمون بالميليشيات فى صنعاء المحتلة.
وأشار إلى أن "المليشيا الحوثية الإرهابية حاولت استهداف العاصمة السعودية الرياض بصاروخ أطلق من داخل الأراضية اليمنية، إلا أن الدفاع الجوى تمكن من إسقاطه".
وأضاف: "سمع سكان مدينة الرياض بوضوح صوت اعتراض الصاروخ فوق سماء العاصمة".
وتابع: "تم رصد عدد من الطائرات المسيرة المفخخة التى أطلقها الحوثيون باتجاه جازان وجرى اسقاط 5 منها فى سماء المناطق الجنوبية".
وأكد المالكى، على أن محاولات الحوثيين "الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة" ترقى إلى مستوى جرائم حرب".
وشدد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية "قيادة التحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية".
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