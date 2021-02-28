تركي آل الشيخ لـ ولي العهد السعودي: كلنا فداك

وجه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية الدعم لـ محمد بن سلمان ولي العهد السعودي بعد إجراء عملية جراحية ناجحة.
ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه على انستجرام صورة لمحمد بن سلمان وعلق عليها: " كلنا فداك كلنا معاك".
وأجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء الماضي، عملية جراحية تكلّلت بالنجاح.
وذكر الديوان الملكي في بيان، أن الأمير محمد بن سلمان أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وتكللت هذه العملية بالنجاح.
وأكدت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، "واس" أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، "ولي العهد يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد أن من الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية".
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