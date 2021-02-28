عشق أباد للولد.. رئيس تركمانستان يقترح إطلاق أسماء المواليد على المدن

قدم رئيس تركمانستان قربانقلي بردي محمدوف اقتراحا غريبا بشأن أسماء مواليد العام الجاري.

وبحسب "روسيا اليوم"، دعا بردي محمدوف المواطنين إلى تسمية الأطفال بأسماء تشير إلى اسم عاصمة البلاد عشق آباد، إحياء لمرور 140 عاما على تأسيس المدينة يوم 25 مايو المقبل.

واقترح محمدوف أن يحمل البنون الذين سيرون النور في هذا اليوم اسمي "بايتاغت" (أي "العاصمة" باللغة التركمانية) و"عشق آباد"، أما البنات فاقترح لهن اسمي "مرجان" و"مايا".

ووجه بردي محمدوف السلطات بتحضير هدايا لمواليد المستقبل.