فيديو يوثق حادثة سرقة.. وموقف "بطولي" من الضحية

أظهرت كاميرات المراقبة في أحد شوارع كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية، سيارة تجر سيدة وهي تمسك بحقيبتها، بعدما تعرضت لمحاولة سرقة.
وحسبما ذكرت شبكة "إن بي سي" الأميركية، فإنها قد حصلت على مقطع الفيديو، من أحد المتاجر المتخصصة ببيع منتجات التجميل، والتي وثقت الحادثة.
وتواصل السيارة التحرك في الفيديو، بينما تفقد السيدة الأمل باستعادة حقيبتها، إذ تتخلى عنها، ويقترب أشخاص متواجدون في المكان منها، للاطمئنان عليها، في حين يواصل بعض المتواجدين في المكان التصوير.
وتحدث زوج السيدة التي لم يتم الكشف عن اسمها، لشبكة "إن بي سي" قائلا: "إنها بخير، وتعاني من بعض الرضوض البسيطة فقط".
من جانبها، طلبت شرطة كاليفورنيا في بيان، من أي شخص تتوفر لديه معلومات عن السيارة أو سائقها، إعلامها لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
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