بايدن يرحب بإجازة الاستخدام الطارىء للقاح جونسون أند جونسون

جدة - نرمين السيد - رحب الرئيس الأمريكى جو بايدن، يوم السبت، بإجازة هيئة سلامة الأغذية والأدوية الأمريكية الاستخدام الطارىء للقاح "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا، والمكون من جرعة واحدة فقط.





ورغم أن بايدن رحب بالخطوة إلا أنه حذر الأمريكيين من عدم التخلى عن حذرهم مع انتشار الطفرات الجديدة للفيروس.

وقال بايدن فى بيان "على الرغم من أننا نحتفل بأخبار اليوم، فإننى أحث الجميع على الاستمرار فى غسل أيديهم، والتباعد الاجتماعي، والاستمرار فى ارتداء الكمامات".

وتابع قائلا: "كما قلت مرات عديدة، لا يزال من المرجح أن تسوء الأمور مرة أخرى مع انتشار المتغيرات الجديدة للفيروس، وقد ينعكس ذلك على التحسن الحالي".

وأجازت هيئة سلامة الأغذية والأدوية الأمريكية، الاستخدام الطارىء للقاح "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا، المكون من جرعة واحدة فقط.