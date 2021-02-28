عاجل.. إسرائيل تحتجز لبنانيا بتهمة التسلل عبر الحدود فى شبعا

جدة - نرمين السيد - وكان جيش الاحتلال الإسرائيلى أجرى مناورة عسكرية باسم "عاصفة الرعد" فى وقت سابق من شهر فبراير الجارى، لتعزيز جاهزيته لسيناريو أيام قتالية على الحدود مع لبنان. وحينذاك، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى، أفيخاى أدرعى، إن المناورة "ستفحص ما تم استخلاصه من عبر نتيجة بعض الأحداث التى وقعت على الحدود فى الصيف الأخير".

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