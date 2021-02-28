البرازيل .. أكثر من 61 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة، فى إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" فى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 62602، ليصل العدد الإجمالى إلى 10 ملايين و517 ألفا و232 حالة. وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس بواقع 1.386 ليصل العدد الإجمالى 254 ألفا و221 شخصا.

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