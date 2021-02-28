تقرير تركى: ارتفاع حالات الانتحار بنسبة 48% خلال حكم أردوغان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "زمان" التركى، استعرضت التقرير نائبة رئيس الحزب جمزة أقكوش إيلجازدى، مؤكدة أن هناك زيادة بنسبة 48% فى حالات الانتحار خلال حكم حزب "العدالة والتنمية"، حيث يموت كل أسبوع ما لا يقل عن 65 مواطنًا فى نظام حكم "الرجل الواحد"، على حد وصفها.

ويشير التقرير الى ارتفاع حالات الانتحار فى تركيا بنسبة 38% لأسباب اقتصادية، خلال الفترة من 2017 حتى 2019. فيما توفى 232 شخصًا فى عام 2017 لأسباب اقتصادية، وارتفع هذا العدد إلى 312 فى عام 2019.

وأضاف تقرير حزب الشعوب الجمهورى، أنه فى حين أنهى 2.030 شخص حياتهم لأسباب مختلفة فى عام 2002، ارتفع هذا العدد إلى 3 آلاف و406 فى عام 2019. وتؤكد الحكومة أن 4 من كل 10 أشخاص الذين أقدموا على الانتحار لا يعرف سبب انتحارهم. بعبارة أخرى، لم يتم منع 42% من حالات الانتحار فى تركيا.

كما يوضح التقرير أن 9.916 شخصًا انتحروا بين عامى 2017 و2019، عندما تم تغيير نظام الحكم الرئاسى. ويشكل هذا الرقم وحده 19% من 53 ألفاً و425 حالة انتحار فى ظل حكومات حزب "العدالة والتنمية"، الممتد خلال الفترة من 2002 حتى 2019.