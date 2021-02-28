5 قتلى و8 جرحى في انفجار بمجمع كيميائي فى الصين

لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم إثر استنشاقهم غازات سامة نتجت عن انفجار وقع الليلة الماضية في مجمع للألياف الكيميائية في مدينة جيلين بشمال شرق الصين. ونقلت وكالة الأنباء الصينية ”شينخوا“ عن السلطات المحلية اليوم الأحد قولها إن ثمانية أشخاص آخرين أصيبوا جراء الحادث وتم إسعافهم إلى المستشفى وهم بحالة مستقرة. وبحسب الوكالة الصينية، فإن الجهات المختصة باشرت فتح تحقيق لكشف الملابسات وتحديد أسباب الحادث.

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