تغادر سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى فنزويلا، إيزابيل بريلانتي، البلاد، الثلاثاء المقبل، بعدما أعلنت الحكومة الفنزويلية أنها "شخص غير مرغوب فيه".
جاء ذلك حسبما صرح مصدر دبلوماسي لوكالة الأنباء الفرنسية، حيث يأتي القرار بعدما أعلنت فنزويلا، عن طرد سفيرة الاتحاد الأوروبي إيزابيل بريلانتي، ردا على فرض التكتل عقوبات على عدد من كبار المسئولين الرسميين في البلاد.
وأمهلت كراكاس السفيرة الأوروبية 72 ساعة لمغادرة البلاد.
وقال المصدر الدبلوماسي إن السفيرة لن تغادر البلاد قبل يوم الثلاثاء "لأسباب لوجستية متعلقة بتوفر الرحلات الجوية" انطلاقا من كراكاس.
وردًا على طرد سفيرته في كراكاس، أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، أن سفيرة فنزويلا لديه "شخص غير مرغوب فيه".
جدير بالذكر أن فنزويلا تشهد أزمة سياسية واقتصادية خانقة، وهي أصبحت في عام 2017 أول دولة في أمريكا اللاتينية يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غير مرغوب بها.. سفيرة الاتحاد الأوروبي تغادر فنزويلا في هذا الموعد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.