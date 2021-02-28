مصرع 5 أشخاص وإصابة 8 في انفجار بمجمع للألياف الكيماوية شمال شرقي الصين

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرون في انفجار بمجمع للألياف الكيماوية في مقاطعة جيلين شمال شرقي الصين. وذكرت سلطات المقاطعة - في بيان اليوم - أن الحادث وقع في وقت متأخر مساء أمس السبت، وأن المتوفين لقوا حتفهم بسبب استنشاقهم غازا ساما، فيما تم نقل المصابين الثمانية إلى المستشفى في حالة مستقرة، حيث يتلقون العلاج الطبي المناسب. وفتحت السلطات المعنية تحقيقا للوقوف على كافة أسباب وملابسات الحادث.

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