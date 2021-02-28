العراق.. توجيه عاجل لقوات الجيش والشرطة استجابة لمطالب المتظاهرين في ذي قار

كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، أنه تم سحب قوات مكافحة الشغب من ذي قار واستبدالها بقوات من الجيش والشرطة بهدف منع حدوث مصادمات مع المتظاهرين.
وقال المصدر في تصريح لوكالة "ناس" العراقية، إن "الانتشار جاء بتوجيه مباشر من المحافظ عبدالغني الأسدي وبتوجيهات من رئيس الوزراء، استجابة لمطالب المتظاهرين".
وطالب المحتجون في ذي قار، أمس السبت، بانسحاب قوات الشغب وانزال الجيش العراقي منعا لوقوع أي صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية.
وأفاد مصدر طبي، أمس السبت، بسقوط عشرات المصابين، من المتظاهرين والقوات الأمنية إثر المواجهات الأخيرة التي اندلعت في محافظة ذي قار.
وقال المصدر إن "مواجهات اليوم بين المتظاهرين والقوات الأمنية أسفرت عن إصابة 25 متظاهرًا و16 منتسبًا من القوات الأمنية".
وأفاد مصدر حكومي، السبت، بأن عبد الغني الأسدي سيباشر مهامه محافظًا لذي قار اليوم، لحين ترشيح شخصية "مقبولة من أبناء المحافظة".
وقال المصدر في حديث لـ"ناس"، إن "عبد الغني الاسدي سيباشر مهامه محافظا لذي قار اليوم لحين ترشيح شخصية مقبولة من أبناء المحافظة اضافة الى مهامه رئيسا لجهاز الأمن الوطني".
ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق الجمعة، بتكليف رئيس جهاز الأمن الوطني عبدالغني الاسدي بمنصب محافظ ذي قار، بدلًا من ناظم الوائلي.
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