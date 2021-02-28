كوريا الجنوبية تسجل 356 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، تسجيل 356 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ لترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 89 ألفا و676 حالة.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1603 حالات.