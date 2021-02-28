مصرع 5 أشخاص فى انفجار بـ الصين

جدة - نرمين السيد - وذكرت سلطات المقاطعة - فى بيان اليوم - أن المتوفين لقوا حتفهم بسبب استنشاقهم غازا ساما، فيما تم نقل المصابين الثمانية إلى المستشفى فى حالة مستقرة، حيث يتلقون العلاج الطبى المناسب. وفتحت السلطات المعنية تحقيقا للوقوف على كافة أسباب وملابسات الحادث.

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