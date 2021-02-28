عاجل.. نجاة نائب رئيس أركان الجيش الصومالى من محاولة اغتيال

جدة - نرمين السيد - نجا نائب رئيس الأركان فى الجيش الصومالى، الجنرال عباس أمين، من محاولة اغتيال باستخدام لغم أرضى، استهدف موكبه فى مديرية هدن بوسط العاصمة مقديشيو، حسبما أفادت مصادر أمنية محلية.





وبحسب تقارير محلية، وقع دوى انفجار هائل فى العاصمة الصومالية، ما أسفر عن مقتل جنديان وإصابة 4 آخرين، بينهم مدنيين وعسكريين. فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى نقل الجرحى لتلقى العلاج اللازم فى المستشفى، وذلك فى أعقاب وصول قوات الشرطة إلى موقع الانفجار.

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