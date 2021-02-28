العراق: محافظ ذى قار يأمر بسحب قوات الشغب من الشارع

جدة - نرمين السيد - أمر عبد الغنى الأسدى، المحافظ المكلف ورئيس جهاز الأمن الوطنى فى ذى قار العراقية، بسحب قوات الشغب من الشارع، واستبدالها بقوات من الجيش والشرطة، منعًا لحدوث صدامات واحتكاك بين قوات الأمن والمتظاهرين.





ووفقًا لشبكة "سكاى نيوز عراقية"، قال مصدر أمنى مطلع، إن الإجراء يهدف لمنع حدوث مصادمات مع المتظاهرين وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى. وكانت قوات الأمن العراقية قد أطلقت الرصاص على حشد من المحتجين ضد الحكومة، أول أمس الجمعة، فى مركز محافظة ذى قار جنوبى العراق، ما أسفر عن وقوع قتلى ومصابين. وقالت هيئة حقوق الإنسان فى العراق، إن 5 متظاهرين قتلوا وأصيب 271 شخصا، من بينهم 147 عنصرا من القوات الأمنية خلال أحداث محافظة ذى قار فى الأيام الخمسة الماضية،

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