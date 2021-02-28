أصدرت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية دليلًا توجيهيًّا جديدًا لمراكز التطعيم في جميع أنحاء البلاد، حيث طلبت من أعضاء الطاقم الطبي زيادة عدد الجرعات المستخرجة من زجاجة اللقاح إلى الحد الأقصى باستخدام أحدث المحاقن المصممة لتقليل كمية اللقاح المفقودة عن طريق تقليل المسافة بين الإبرة والمكبس.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد، إن النموذج الخاص من المحاقن المنتجة محليًّا يمهد الطريق لزيادة عدد متلقي اللقاح بمقدار شخص أو شخصين لكل زجاجة لقاح.
وأضافت أنه سابقًا كانت زجاجة لقاح "أسترازينيكا" تكفي لتطعيم 10 أشخاص، وأن زجاجة لقاح "فايزر" تكفي لتطعيم 6 أشخاص باستخدام المحاقن العادية، ومع استخدام الجديد يمكن زيادة عدد المستفيدين حيث يمكن استخراج ما يصل إلى 12 جرعة من زجاجة لقاح "أسترازينيكا"، و7 جرعات من زجاجة لقاح "فايزر".
كانت كوريا الجنوبية قد أمنت لقاحات تكفي لتطعيم 79 مليون شخص، وهو رقم أعلى بكثير من عدد سكان البلاد البالغ 52 مليون نسمة، ومن بين تلك اللقاحات، بلغ عدد لقاحات "أسترازينيكا" التي ستحصل عليها كوريا الجنوبية 10 ملايين جرعة، بينما بلغ عدد لقاحات "فايزر" 13 مليونًا حيث تسعى كوريا الجنوبية إلى تحقيق مناعة القطيع بحلول نوفمبر .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوريا الجنوبية تعلن عن طريقة حقن مبتكرة لزيادة عدد جرعات لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.