بايدن يدافع عن الغارات الجوية على سوريا

برر الرئيس الأمريكي جو بايدن الضربات الجوية التي شنتها مقاتلات أمريكية على سوريا في رسالة إلى المشرعين في الكونجرس، وفق ما ذكرت شبكة بيزنس إنسايدر.

قال بايدن إنه وجه الضربات الجوية ردا على الضربة التي شنها مسلحون مؤخرا في العراق.

وذكر أن الولايات المتحدة "تقف دائما على أهبة الاستعداد لاتخاذ الإجراءات الضرورية والمتناسبة للدفاع عن النفس".

وجه بايدن، مساء الخميس، غارات جوية على "الجماعات المسلحة المدعومة من إيران" في سوريا.

في رسالته إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي والرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ باتريك ليهي، قال بايدن إن الضربة كانت "عملًا بالحق الطبيعي للولايات المتحدة في الدفاع عن النفس كما ورد في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن هذه الخطوة جاءت بعد سلسلة من الهجمات الأخيرة ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق.

وقتل مقاول وأصيب آخرون الأسبوع الماضي بعد أن أطلق مسلحون صواريخ على قاعدة جوية عراقية يستخدمها الجيش الأمريكي.

وقال بايدن "وجهت هذا العمل العسكري للدفاع عن قواتنا وأي هجمات مستقبلية. إن الولايات المتحدة مستعدة دائمًا لاتخاذ الإجراءات الضرورية والمتناسبة للدفاع عن النفس، بما في ذلك، كما هو الحال هنا، عندما تكون حكومة الدولة التي يقع فيها التهديد غير راغبة أو غير قادرة على منع استخدام أراضيها من قبل مليشيات الدولة المسؤولة عن مثل هذه الهجمات".

وذكر بايدن أيضًا أنه كان يقدم التقرير كجزء من "جهوده لإبقاء الكونجرس على اطلاع كامل ، بما يتفق مع قرار سلطات الحرب" ، الذي يقول إن الرؤساء أمامهم 48 ساعة بعد اتخاذ إجراء عسكري لإبلاغ الكونجرس.

واجه بايدن انتقادات من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين، حيث شكك العديد منهم في صلاحيته لشن الإضرابات.

غرد النائب الديمقراطي رو خانا من كاليفورنيا ، عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب : "لقد ركضنا لإنهاء الحروب ، وليس تصعيد النزاعات في الشرق الأوسط. يجب أن تكون سياستنا الخارجية متجذرة في الدبلوماسية وسيادة القانون ، وليس ضربات جوية انتقامية دون إذن من الكونجرس".

كان أعضاء الكونجرس قد دفعوا في السابق لإلغاء تصاريح استخدام القوة العسكرية بين عامي 2001 و 2002 ، والتي سُنَّت بعد 11 سبتمبر وأعطت الرؤساء سلطة شن حرب حول العالم.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت توجيه ضربة لجماعة مدعومة من إيران في شرق سوريا، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنها أسفرت عن مقتل 17 عنصرا مواليا لطهران.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جيمس كيربي إنه "بناءً على توجيهات من الرئيس بايدن، شنت القوات العسكرية الأمريكية هذا المساء غارات على بنى تحتية تستخدمها جماعات عسكرية مدعومة من إيران في شرق سوريا".