قتلى وجرحى.. استهداف موكب مسئول كبير في الجيش الصومالي بعبوة ناسفة

أفادت وسائل إعلام صومالية، اليوم الأحد، في نبأ عاجل، بوقوع تفجير في مديرية هودان بالعاصمة مقديشو.
وحسب المصادر الصومالية، تم استهداف سيارة للجيش تقل ضباطًا رفيعي المستوى، بعبوة ناسفة، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهم جنديان، وإصابة آخرين.
وذكرت وسائل إعلام أخرى، أن نائب رئيس أركان الجيش الصومالي نجا من هذا التفجير الذي استهدف موكبه.
ولم تتبن أي جهة التفجير، إلا أن السلطات الحكومية عادة مما تتهم حركة "الشباب" بالوقوف وراء هذه التفجيرات الإرهابية، حيث بات هذا التنظيم المتطرف يستغل الفراغ الرئاسي وأزمة الانتخابات لشن هجماته.
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