إغلاق ثان لأكبر مدن نيوزيلندا .. وتحذير قوي من أرديرن بشأن كورونا

أعلنت مدينة أوكلاند أكبر مدينة نيوزيلاندية اليوم، الأحد، البدء في عملية الإغلاق الثانية، في محاولة من السلطات الصحية لاحتواء موجة من مزيد من حالات العدوى بالسلالة البريطانية لفيروس كورونا المستجد.
وأعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا ارديرن عملية إغلاق لمدة سبعة أيام لمدينة أوكلاند في ساعة متأخرة من يوم السبت بعد رصد حالة أخرى مجتمعية لكوفيد-19.
وأكدت السلطات الصحية اليوم أن الحالة مرتبطة بسلسلة حالات متواجدة تمتد لـ 13 حالة، ولم يتم تسجيل أي حالات جديدة اليوم.
وحذرت أرديرن، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد "كوفيد يقتل البشر ويجب ألا نفقد رؤيتنا للأسباب التي نتخذ من أجلها هذه الإجراءات إنها من أجل انقاذ حياة مواطنينا وسبل عيشنا".
في 14 فبراير الجاري، أعلنت نيوزيلاندا، اليوم الأحد، إغلاق كبرى مدنها أوكلاند، بعد الكشف عن ثلاث حالات جديدة بكوفيد-19.
وأعلنت أرديرن حينها أن مدارس المدينة ستظل مفتوحة لأطفال الآباء الذين يذهبون إلى العمل، ولكن بخلاف ذلك سيُطلب من الطلاب البقاء في المنزل.
وانتقلت أوكلاند إلى مستوى التنبيه رقم 3 ، بينما ظلت بقية نيوزيلندا في مستوى التنبيه 2.
ستبقى الصيدليات ومحلات السوبر ماركت مفتوحة ، ولكن سيتم إغلاق الشركات الأخرى التي تتطلب التفاعل وجهًا لوجه.
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