البحرين تكشف عن تلقي أكثر من 295 ألف مواطن لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، أن عدد من تلقوا تطعيم فيروس كورونا "كوفيد-19" حتى الآن، بلغ 295296 شخصًا.

ووفقًا لصحيفة "الأيام" البحرينية، قالت الوزارة إنه فيما يتعلق بعدد حالات التطعيم أمس السبت، تبين من الإحصاء الرسمي للفريق الوطني أنه بلغ 2379 حالة تطعيم.

وبذلك يرتفع إجمالي من أخذ التطعيم حتى مساء السبت الموافق 27 فبراير إلى 295296 شخصًا.

وكانت وزارة الصحة في البحرين، أعلنت أمس السبت، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وأظهرت الفحوصات التي بلغ عددها 13147، تسجيل 651 حالة قائمة جديدة منها 229 حالة لعمالة وافدة، و 410 حالات لمخالطين لحالات قائمة، و 12 حالة قادمة من الخارج، كما تعافت 673 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 114472

وبلغ عدد الحالات القائمة تحت العناية 70 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 133 حالة، في حين أن 6792 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 6862 حالة قائمة.