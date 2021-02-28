عضو النواب البحريني: المرأة في المملكة تعيش أزهى عصورها بدعم من الملك وقرينته

ثمنت عضو مجلس النواب البحريني زينب عبد الأمير، جهود صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، والتي لها الفضل في دعم وتمكين المرأة والتي ارتقت لأعلى المناصب في جميع المجالات، ومنها السياسية والدبلوماسية والقضائية والتشريعية وغيرها.

وأوضحت "عبد الأمير"، في حوار لـ "دوت الخليج"، أن الدعم الكامل من القيادة الرشيدة لبرامج وخطط المجلس الأعلى للمرأة ساهم في وصول المرأة لمكانة غير مسبوقة، لافتة إلى الحضور الفعال للمرأة داخل مجلس النواب البحريني واقتناصها 6 مقاعد بإرادة الشعب يعد مكسبا كبيرا لم يتحقق في الفترات الماضية، فكان صعب الوصول لمقعد واحد، ما يؤشر على أن المرأة البحرينية تعيش أزهى عصورها.

وأشارت عضو مجلس النواب البحريني، إلى أن تقلد السيدة فوزية زينل رئاسة مجلس النواب البحريني وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ المملكة والخليج يعكس ما وصلت إليه المرأة في البحرين وشكل دفعة كبيرة وحافزًا لتقلد مثل هذه المناصب التي كانت لها النظرة سابقًا حكرًا على الرجال.