سقوط مروحية روسية شمال شرقي سوريا ومقتل قائدها

أفادت مصادر عسكرية بسقوط طائرة "هليكوبتر" روسية بين قريتي الريحانية والقاسمية الواقعتين شمال غربي ناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة، شمال شرقي سوريا، مما أدى إلى مقتل قائدها وسقوط عدد من الجرحى.

وجاء في خبر عاجل نشرته وكالة الأنباء السورية: "أنباء عن سقوط طائرة مروحية روسية بين قريتي الريحانية والقاسمية الواقعتين غرب ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي، وأنباء عن استشهاد الطيار وإصابة آخرين من طاقم الطائرة".

وقال أحد قادة قوات الأمن الداخلي الكردية لـ"دوت الخليج" إن الحادث أسفر أيضا عن ثلاثة جرحى من الروس من جراء سقوط الطائرة.

وأكدت قوات الأمن الداخلي في تل تمر لـ"دوت الخليج" سقوط الطائرة في تمام الساعة التاسعة من صباح الأحد. ولم يتم حتى الآن الكشف عن سبب سقوط الطائرة الروسية.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن وزارة الدفاع في البلاد قولها، إن المروحية الروسية أجرت هبوطا اضطراريا في سوريا.

جدير بالذكر أن منطقة سقوط الطائرة لا تبعد سوى كيلومترين عن إحدى القواعد الروسية في المنطقة، بحسب مصادر عسكرية.