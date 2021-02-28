العراق: عملية عسكرية لملاحقة خلايا داعش فى ديالى

جدة - نرمين السيد - واصلت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، عملياتها لمطاردة بقايا تنظيم "داعش" الارهابى فى ديالى، حيث باشرت قيادة عمليات ديالى تنفيذ حملة أمنية مشتركة من خلال الفرقة الخامسة بالجيش العراقى ومحور ديالى للحشد الشعبى بتشكيلاته، وبإسناد القوة الجوية وطيران الجيش.





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