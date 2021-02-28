جدة - نرمين السيد - وبحسب معهد "روبرت كوخ" الألمانى للأمراض المعدية، تم تسجيل 157 وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى حصيلة الوفيات جراء الفيروس فى البلاد منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى أكثر من 70 ألف وفاة.
ومدد المشرعون الألمان - فى وقت سابق من هذا الشهر - تدابير الإغلاق الصارمة المفروضة فى البلاد لمجابهة انتشار الفيروس حتى 7 مارس المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا تسجل 7.890 إصابة جديدة بـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.