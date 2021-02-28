ألمانيا تسجل 7.890 إصابة جديدة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب معهد "روبرت كوخ" الألمانى للأمراض المعدية، تم تسجيل 157 وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى حصيلة الوفيات جراء الفيروس فى البلاد منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى أكثر من 70 ألف وفاة.

ومدد المشرعون الألمان - فى وقت سابق من هذا الشهر - تدابير الإغلاق الصارمة المفروضة فى البلاد لمجابهة انتشار الفيروس حتى 7 مارس المقبل.