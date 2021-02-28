إمام مسجد وابنه ضحية هجمة إرهابية في إسلام أباد

قتل عدد من الأفراد في هجمة إرهابية بباكستان، قرب أحد المساجد، وكان من بين الضحايا إمام المسجد، وهو ما أدى لتحرك عاجل من قبل الحكومة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

قالت التقارير الصحفية، إن 3 أشخاص لقوا حتفهم برصاص أطلقه مسلحون مجهولون في ضواحي العاصمة الباكستانية إسلام آباد قبل ساعات.

وقالت الشرطة إن الحادثة الإجرامية وقع في منطقة بهارا كاهو بإسلام آباد، ومن بين القتلى إمام مسجد في المنطقة وابنه البالغ من العمر 13 عاما وطالبا في العلوم الدينية.

وصفت الشرطة بشاعة الجريمة وقالت إن المسلحين أطلقوا النار على الضحايا قرب المسجد، ومن ثم قاموا بالفرار من الموقع بعد جريمتهم البشعة.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، وقالت الشرطة إنه تم تشكيل لجنتين للتحقيق من جميع الجوانب.

وتشير كثير من الحوادث والهجمات الإرهابية التي وقعت في أحداثٍ مشابهة إلى تورط حركة طالبان، التي تعادي الحكومة في باكستان وأفغانستان المجاروة.

وتسعى أمريكا منذ أشهر إلى التوقيع على اتفاق ملزم يجري فيه الاتفاق على كافة الأمور فيما يخص أفغانستان، مقابل تخفيف قواتها وانسحابها من كابول، لكن الحركة لا تبدي تجاوبًا على الأرض.