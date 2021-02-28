لتقديم أوراق اعتماده.. هذا موعد وصول أول سفير إماراتي إلى إسرائيل

يصل السفير الإماراتي لدى إسرائيل، محمد آل خاجة، غدًا الاثنين، إلى تل أبيب، وذلك للقاء عدد من كبير المسئولين وتقديم أوراق اعتماده بها.

ووفقًا لوكالة "معًا" الفلسطينية، من المقرر أن يلتقي الخارجة بعد فحص كورونا، وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي، ويقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس رؤوفين ريفلين.

وحسب اتفاق تم التوصل إليه بين وزارتي الخارجية الإسرائيلية والإماراتية، سيهبط آل خاجة في إسرائيل بطائرة خاصة ويغادر على الفور إلى فندق، ينتظر به نتائج اختبار كورونا وفي حال حصل على نتيجة سلبية، سيتوجه إلى وزارة الخارجية ويقدم نسخة من اعتماده إلى مدير عام وزارة الخارجية ألون أوشبيز، ثم يلتقي بالوزير أشكنازي.

ومن المتوقع أن يلتقي السفير الجديد، بعد غد الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكتبه.

وسينضم آل خاجة إلى فريق وزارة الخارجية الإماراتي الذي كان في إسرائيل منذ أسبوعين، ومن المقرر أن يتم تحديد الفيلا التي سيسكنها السفير وزوجته وأولاده.

ومن المتوقع أن يعود السفير الجديد إلى بلاده نهاية الأسبوع، ويعود إلى إسرائيل بعد عيد الفصح والانتخابات لمباشرة عمله.