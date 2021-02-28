روسيا: استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" داخل البلاد وخارجها من الشهر المقبل

أعلن منتجو لقاح (سبوتنيك V) الروسي ضد فيروس كورونا اليوم /الأحد/ استعدادهم لبدء استخدام النسخة أحادية الجرعة منه التي تحمل اسم (سبوتنيك لايت) داخل البلاد وخارجها اعتبارا من الشهر المقبل.
وأكد حساب (سبوتنيك V) الرسمي على موقع "تويتر" وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن منتجي اللقاح قدموا طلبات للموافقة على الاستخدام الطارئ لـ(سبوتنيك لايت) في روسيا وعدد من الدول الأخرى، مشيرا إلى أن "سبوتنيك لايت" يصل العالم الشهر المقبل.
يأتي ذلك بعد يوم من بدء تطعيم المتطوعين في العاصمة الروسية موسكو باللقاح أحادي الجرعة الذي طوره مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية، ضمن إطار التجارب السريرية الدولية التي انطلقت في وقت سابق من الشهر الجاري.
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