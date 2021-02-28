فلسطين.. قوات الاحتلال تعتقل 6 مواطنين من الضفة والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 6 فلسطينيين من الضفة والقدس بعد عملية دهم وتفتيش.

ووفقًا لوكالة "معًا" الفلسطينية، قال نادي الأسير إن الاعتقالات طالت مواطنين في بيت لحم، والقدس، ورام الله، ونابلس.

وأشار إلى أنه تم تسجيل 9 حالات اعتقال على الأقل، خلال اليومين الماضيين.

وذكر النادي أنه من بين المعتقلين عصام محمد طقاطقة (26 عامًا) من بلدة بيت فجار في بيت لحم، ومن بلدة الطور وحيي الطور والعيسوية: فراس عبيد، وهادي درباس، ومحمد حويطي، ومحمد خالد خويص (21 عاما).