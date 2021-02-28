موجة باردة تقترب .. السعودية على موعد مع صقيع شديد في هذا التوقيت

قال خبير "الأرصاد" السعودي، حسن كراني، اليوم الأحد، إن هناك كتلة باردة قادمة إلى البلاد، محذرًا المواطنين وداعيًا إياهم إلى التمتع بالدفء.

وذكر كراني في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "تمتعوا بالدفء.. البرد قادم، الأربعاء كتلة باردة تغطي تبوك وسواحلها والحدود الشمالية، والخميس تغطي الشمال".

وأضاف: "الجمعة تغطي الغربية، شمال الوسطى وشمال الشرقية والكويت بصحبة انخفاض حراري ونشاط رياح.. صقيع (فاحذروه) وحرارة صفرية على الشمال ونشاط رياح".

وعن موعد انتهاء هذه الموجة الباردة، قال كراني إنه من المتوقع أن ترحل هذه الكتلة يوم السبت المقبل.

وكان المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، أصدر تقريرًا عن حالة الطقس اليوم الأحد.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، توقع المركز هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.