تونس.. الاتحاد العام للشغل يعلن تعرض أحد مقاره للسرقة والعبث

أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم، الأحد، بيانا ندد فيه بما تعرض له مقره المحلي بماطر في ولاية بنزرت.

ووفقا لصحيفة "الشروق" التونسية، قال الاتحاد المحلي للشغل بماطر، في بيان له، إن "المقر تعرض للخلع والعبث ببعض محتوياته وسرقة أغراض غير ذات قيمة".

واعتبر الاتحاد التونسي في بيانه "أن ذلك يوحي أن الهدف لم يكن السرقة بل هي رسالة أرادها ممن وصفهم بالجبناء تهديدا للمنظمة الشغيلة".

وشدد الاتحاد على تمسكه بضرورة الوصول إلى أصحاب الاعتداء والكشف عنهم، مؤكدا التزامه بواجب التحفظ احتراما للتحقيق الأمني.

وقال إن هذه الحادثة تأتي في سياق ما يتعرض له الاتحاد العام التونسي للشغل من محاولات تهجم وشيطنة من جهات معلومة، وفق نص البيان.

وفي وقت سابق، كشف الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، نور الدين الطبوبي، اليوم الأحد، عن تعرضه لتهديد بالقتل.

ووفقا لإذاعة "موازييك" التونسية، قال الطبوبي، في تصريح للإذاعة الوطنية، إنّه تعرض للتهديد بالقتل، مؤكدا تقدمه بدعوى قضائية.

وفي علاقة بإقالة الرئيسة المديرة العامة لـ"تونيسار" ألفة الحامدي، أوضح الطبوبي أنّه لا علم له بنية إقالتها، مشددا على أنه ليس لديه مشاكل شخصية معها.