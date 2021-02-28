أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم، الأحد، بيانا ندد فيه بما تعرض له مقره المحلي بماطر في ولاية بنزرت.
ووفقا لصحيفة "الشروق" التونسية، قال الاتحاد المحلي للشغل بماطر، في بيان له، إن "المقر تعرض للخلع والعبث ببعض محتوياته وسرقة أغراض غير ذات قيمة".
واعتبر الاتحاد التونسي في بيانه "أن ذلك يوحي أن الهدف لم يكن السرقة بل هي رسالة أرادها ممن وصفهم بالجبناء تهديدا للمنظمة الشغيلة".
وشدد الاتحاد على تمسكه بضرورة الوصول إلى أصحاب الاعتداء والكشف عنهم، مؤكدا التزامه بواجب التحفظ احتراما للتحقيق الأمني.
وقال إن هذه الحادثة تأتي في سياق ما يتعرض له الاتحاد العام التونسي للشغل من محاولات تهجم وشيطنة من جهات معلومة، وفق نص البيان.
وفي وقت سابق، كشف الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، نور الدين الطبوبي، اليوم الأحد، عن تعرضه لتهديد بالقتل.
ووفقا لإذاعة "موازييك" التونسية، قال الطبوبي، في تصريح للإذاعة الوطنية، إنّه تعرض للتهديد بالقتل، مؤكدا تقدمه بدعوى قضائية.
وفي علاقة بإقالة الرئيسة المديرة العامة لـ"تونيسار" ألفة الحامدي، أوضح الطبوبي أنّه لا علم له بنية إقالتها، مشددا على أنه ليس لديه مشاكل شخصية معها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تونس.. الاتحاد العام للشغل يعلن تعرض أحد مقاره للسرقة والعبث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.