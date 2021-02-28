بمناسبة الذكرى الـ 60.. ولي العهد الكويتي يشكر المهنئين بعيد الاستقلال

وجه ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح شكر وتقدير وثناء إلى كافة المواطنين داخل البلاد وخارجها وإلى المقيمين الأوفياء على أرض دولة الكويت الذين أعربوا عن خالص تهانيهم الطيبة وصادق مشاعرهم الفياضة التي جسدت روح أسرة أهل الكويت الواحدة المترابطة بمناسبة الذكرى الستين للعيد الوطني لدولة الكويت وذكرى يوم التحرير الثلاثين من خلال برقيات التهاني أو الاتصالات الهاتفية أو كافة أشكال التعبير الأخرى.
واستذكر ولى العهد الكويتي بكل فخر واعتزاز شهداء الكويت الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الحفاظ على تراب الوطن العزيز، سائلًا المولى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن ينزلهم منازل الشهداء، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة القبس.
داعيًا الله عز وجل أن يعيد هاتين المناسبتين الوطنيتين العزيزتين على الوطن الغالي وعلى المواطنين الكرام والمقيمين الأوفياء بوافر من الخير وبمزيد من الأمن والأمان والرخاء وأن يديم على الجميع موفور الصحة والعافية وأن يسدد الخطى لكل ما فيه خير ورفعة وازدهار كويتنا العزيزة، تحت قيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ذخرًا للبلاد.
وكان قد بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح برسائل شكر إلى قادة الدول العربية والدول الصديقة المشاركة في التحالف الدولي لتحرير الكويت من الغزو العراقي عام 1991.
وعبّر أمير الكويت عن بالغ الشكر والتقدير للمواقف المشرفة للدول المشاركة في تحرير الكويت "بالوقوف بكل صرامة وحزم إلى جانب الحق الكويتي والذي تجسد جليًا في حث وتحفيز المجتمع الدولي لإدانة ذلك العدوان ولدورهم البارز في التصدي له في مجلس الأمن والمحافل الدولية وإسهاماتهم في تشكيل والمشاركة في التحالف الدولي عبر تسخير الإمكانيات العسكرية لدعم الشرعية الدولية لتحرير الكويت والذي أثمر تحقيق النصر التاريخي وإنهاء ذلك الاحتلال الآثم ودحره".
وأكد أمير الكويت أن "تلك المواقف التاريخية والنبيلة هي محل الامتنان والاعتزاز وستظل خالدة في ذاكرة الشعب الكويتي متمنيا سموه حفظه الله لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو ولدولهم الشقيقة والصديقة كل التقدم والازدهار".
كما بعث أمير الكويت برسائل شكر إلى أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية ود.يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أعرب فيها عن "خالص شكره وتقديره على المواقف المشرفة لهذه المنظمات في رفضها للعدوان العراقي الغاشم والذي تجسد في جهودها بالمطالبة بإدانة ذلك الاحتلال الآثم والانسحاب الفوري وغير المشروط والتأكيد على تطبيق المواثيق الدولية وحفظ سيادة الدول"، مؤكدا أن الدور الحيوي الذي لعبته تلك المنظمات حظـــي ولا يزال بتقدير الكويت وشعبها، متمنيا لهذه المنظمات دوام التوفيق والنجاح في تحقيق أهدافها المنشودة.
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