عاجل.. إقالة وزيرى الداخلية والعدل فى الأردن بسبب مأدبة طعام

جدة - نرمين السيد - كشفت وسائل إعلام أردنية، اليوم الأحد، عن أن رئيس وزراء البلاد بشر الخصاونة، طلب من وزيرى الداخلية والعدل تقديم استقالتيهما من الحكومة، لمخالفتهما أوامر الدفاع المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز عربية"، منذ قليل.





وكانت قناة المملكة الرسمية الأردنية أفادت، اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، طلب من وزيرى الداخلية سمير مبيضين، والعدل بسام التلهونى، تقديم استقالتيهما من الحكومة. كما أشار موقع "عمون" المحلى إلى أن السبب وراء الإقالة هو حضور الوزيرين مأدبة طعام فى مطعم، متجاوزين العدد المسموح به على الطاولة، خلافا لأوامر الدفاع فى مواجهة جائحة كورونا. وينص قانون الدفاع فى الأردن على منع أى تجمع يزيد عن 20 شخصًا، فى محاولة لاحتواء وباء كورونا.

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