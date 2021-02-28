روسيا تسجل 11359 إصابة جديدة بكورونا و379 وفاة

سجلت روسيا 11359 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، ليرتفع إجمالي الإصابات في أنحاء البلاد إلى أربعة ملايين و246079 حالة منذ بدء الجائحة.
وسجلت مجموعة العمل الحكومية المعنية بمواجهة فيروس كورونا أيضا 379 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليبلغ العدد الرسمي لوفيات كورونا في روسيا 86122.
أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 112.78 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و605848.
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