موسكو: المروحية الروسية هبطت اضطراريا في سوريا.. وأفراد طاقمها بخير

أعلنت موسكو أن المروحية الروسية التي أعلن عن تحطمها بريف الحسكة نفذت هبوطا اضطراريا لأسباب فنية، وأن أفراد طاقمها على قيد الحياة.
وأكد وزارة الدفاع الروسية أن الهبوط جرى أثناء تنفيذ مروحية من طراز “مي-35” دورية جوية فوق محافظة الحسكة، مشيرة إلى أن أفراد طاقمها نقلوا على وجه السرعة إلى المطار وليس هناك أي خطر على حياتهم.
ولفتت الوزارة إلى أن طاقم المروحية أكد عدم تعرضها لإطلاق النار.
ويأتي ذلك على خلفية ورود تقارير إعلامية مفادها بأن المروحية تحطمت بين قريتي الريحانية والقاسمية الواقعتين غرب ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي، على بعد نحو كيلومترين فقط عن محطة الأبقار التي تتخذ منها القوات الروسية قاعدة عسكرية لها.
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