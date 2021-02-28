سقوط هليكوبتر روسية في سوريا

ذكرت وسائل إعلام سورية رسمية، اليوم الأحد، أن تقارير أفادت بتحطم طائرة هليكوبتر روسية في ريف بلدة تل تمر بريف الحسكة بشمال شرق سوريا مما أدى إلى مقتل قائدها.
وسقطت الطائرة بين قريتي الريحانية والقاسمية الواقعتين شمال غرب ناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة.
ولم يعرف بعد سبب سقوط الطائرة.
ونوّهت مصادر إلى أن قريتي القاسمية والريحانية لا تبعدان سوى 2 كم عن محطة الأبقار التي تتخذها القوات الروسية قاعدة عسكرية لها.
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