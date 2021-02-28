بعد لقائه السيسي.. تفاصيل مشاورات وزير الخارجية الكويتي في سلطنة عمان

أجرى بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية العُماني، اليوم الأحد، بديوان عام وزارة الخارجية العُمانية، جلسة مشاورات ثنائية مع الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت.

وجرى خلال جلسة المشاورات استعراض العلاقات الأخوية الثنائية المتينة بين البلدين الشقيقين، وأكد الجانبان حرصهما على تعميق وتوطيد التعاون البنّاء ودعم وتطوير مجالات التعاون بما يعود بمزيد من المنافع المتبادلة ويخدم المصالح المشتركة.

كما جرى تبادل وجهات النظر والتشاور حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية، وتبادل الرؤى والأفكار لتعزيز وتيرة العمل الخليجي المشترك في ضوء نتائج قمة "العُلا" التي عُقدت في الخامس من يناير الماضي بالسعودية.

وكان وزير الخارجية الكويتي وصل إلى سلطنة عُمان مساء أمس ووفد مرافق له، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

والتقى الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، أمس السبت، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والسفير الكويتي بالقاهرة محمد صالح الذويخ، وسلم الصباح رسالة مهمة إلى الرئيس المصري.

