الإمارات.. قرار جديد بشأن مدة الحصص بالمدارس

أفادت صحيفة "البيان" الإماراتية، اليوم الأحد، بأن إدارات مدارس حكومية أبلغت معلميها بتقليص ساعات الدوام المدرسي.

وأبرزت الصحيفة تعميم حصلت على نسخة منه، يفيد بأن مدة الحصة الدراسية ستكون 30 دقيقة بدلا من 45 دقيقة، مع الحفاظ على تضمين 5 دقائق بين الحصص الدراسية، وتضمين فترة الاستراحة خلال اليوم الدراسي بحيث تكون 15 دقيقة، لافتة إلى أن هذا القرار طُبِق اعتبارا من أمس.

وشمل هذا التعميم الطلبة من الحلقة الأولى حتى المرحلة الثانوية، أما بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال فيبقي وقت الحصة كما هو كان مخصص في الخطة الدراسية لتلك المرحلة بواقع 30 دقيقة لكل حصة، ويشمل يومهم الدراسي أربع حصص لجميع اطفال الروضة الأولى والثانية، وتشمل الدروس اليومية اللغة العربية والرياضيات ودرسين في اللغة الإنجليزية والعلوم مرتين، ودرس واحد في الأسبوع للتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، فضلا عن توفير مقاطع فيديو من قبل معلمات.