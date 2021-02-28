تراجع ملحوظ.. انخفاض إصابات كورونا في روسيا

انخفضت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، لتقل عن المعدلات السابقة التي مثلت ذروة خلال الشهور الماضية، وفق ما ذكرته شبكة "آر تي".

وسجلت روسيا أعداد اصابات لم تتجاوز الـ15 ألف إصابة، حيث تراجعت الأعداد ووصلت إلى الـ12 ألفا إصابة، لليوم السادس على التوالي.

وفي التفاصيل، وثقت المديريات الصحية في عموم روسيا، تسجيل 11359 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل انخفاضًا عن عدد اليوم السابق عليه.

وقبل الإعلان عن أعداد اليوم، سجلت البلاد 11534 إصابة باليوم السابق.

وأشارت السلطات الصحية، إلى أن الانخفاض يأتي متزامنًا مع عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 11.3% من المرضى الجدد.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين جميع أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (1737 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورج (939 حالة).

ورغم انخفاض أعداد الإصابات، إلا إن وتيرة الموت جراء الوباء لم تتوقف إذ وصلت الأعداد من الوفيات إلى 379 وفاة ناجمة عن مرض كوفيد-19.

وهذا الرقم على ارتفاعه، إلا أنه أقل من عدد وفيات اليوم السابق عليه، حيث كانت وفيات اليوم السابق على التسجيل 439 وفاة، فيما تماثل 12391 مريضا للشفاء.

ومع هذه الأرقام، وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى أربعة ملايين و246079 إصابة مؤكدة منها 86122 حالة وفاة و348160 حالة نشطة وثلاثة ملايين و811797 حالة شفاء.

يأتي ذلك بينما حقق لقاح سبوتنيك في Sputnik V الروسي نتائج قوية ضد طفرات COVID-19 الجديدة في التجارب الأخيرة ، كما قال باحثون.