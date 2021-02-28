الأردن.. رئيس الوزراء يطالب وزيري الداخلية والعدل بتقديم استقالتيهما بسبب كورونا

أفادت وسائل إعلام أردنية بأن رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، طلب من وزيري الداخلية والعدل تقديم استقالتيهما.
ووفقا لصحيفة "الرأي" الأردنية، أكد مصدر حكومي أن الخصاونة طلب من وزيري الداخلية، سمير المبيضين، والعدل بسام التلهوني، تقديم استقالتيهما لمخالفتهما أوامر الدفاع المتعلقة بفيروس كورونا.
وجاء طلب الخصاونة من الوزراء لحضورهما مأدبة طعام في مطعم متجاوز العدد المسموح به على الطاولة خلافا لأوامر الدفاع.
وسجل الأردن أمس، السبت، 25 حالة وفاة و2584 إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 4675 وفاة و386,496 إصابة.
وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (2447) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (346,287) حالة.
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