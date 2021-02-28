الشرطة اليونانية: استهداف المحالات وماكينات الصرف الاَلي في أنحاء أثينا

أعلنت الشرطة اليونانية اليوم /الأحد/ أن العديد من البنوك والمتاجر في أنحاء العاصمة اليونانية أثينا تعرضت للتخريب خلال الليل.

وذكرت صحيفة (كاثمريني) اليونانية أن هناك ما لا يقل عن 5 أجهزة صراف آلي و 4 منافذ للملابس في ضواحي ماروسي وبالايو فاليرو تضرروا وكذلك في أثينا نفسها.

وأضافت الصحيفة أنه لم تتوفر أي معلومات بشأن الاعتقالات حتى الآن.