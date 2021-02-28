موسكو: مروحية روسية تنفذ هبوطا اضطراريا شمال شرق سوريا

أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم /الأحد/ أن مروحية تابعة لها نفذت هبوطا اضطراريا لأسباب فنية شمال شرقي سوريا.
وذكرت الوزارة ـ في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ أن أفراد طاقم المروحية على قيد الحياة.
كانت وكالة الأنباء السورية "سانا" قد أفادت - في وقت سابق - بسقوط مروحية روسية بين قريتي الريحانية والقاسمية الواقعتين غرب ناحية (تل تمر) بريف الحسكة الشمالي الغربي.. مرجحة وجود أنباء عن مصرع الطيار، وإصابة آخرين من طاقم الطائرة، وهو ما نفته وزارة الدفاع الروسية.
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