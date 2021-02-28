لبنان.. اكتشاف إصابات بفيروس كورونا على متن رحلات جوية إلى بيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، على متن رحلات جوية وصلت إلى العاصمة بيروت.
ووفقًا لموقع "لبنان 24"، قالت الوزارة إنه بعد استكمال فحوص "PCR" لرحلات وصلت إلى بيروت، وأجريت في المطار بتاريخ 25 و26 فبراير الحالي؛ أثبتت النتائج وجود 29 حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا.
يذكر أن السلطات الصحية في لبنان، أعلنت أمس السبت، تسجيل 3100 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وبذلك، يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 372775 حالة.
وأعلنت الصحة اللبنانية، تسجيل 42 حالة وفاة جديدة جراء كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4652 حالة.
في المقابل، بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء من فيروس كورونا في لبنان 288505 حالات.
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