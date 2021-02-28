أنباءعن مقتل القائد وإصابة الطاقم.. سقوط مروحية روسية في سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بسقوط مروحية روسية ضمن مناطق النفوذ التركي والفصائل الموالية لها بريف تل تمر.

وأوضح المرصد أن الطائرة سقطت بين قريتي قاسمية وريحانية بريف تل تمر شمالي الحسكة، الواقعة تحت النفوذ التركي على مقربة من قاعدة المباقر التي تتخذها القوات الروسية قاعدة عسكرية لها.

ولم ترد معلومات مؤكدة عن أسباب سقوط الطائرة إذا ما كان عطلا فنيا أو هبوطا اضطراريا، وسط معلومات مؤكدة عن إصابة طاقهما بجراح وأنباء عن مقتل قائدها.

وأكدت وكالة الأنباء السورية "سانا" النبأ بينما لم تصدر روسيا أي تعليق.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، السبت، دورية للقوات الروسية في ريف القامشلي، حيث جالت في قرى كردمية وحب الهوى وبره بيت وعين ديوار المتاخمة للخط الحدودي مع تركيا، وتتألف الدورية من 5 مدرعات و4 حوامات.