سقوط مروحية روسية في سوريا وموسكو تتحدث عن هبوط اضطراري

أفادت مصادر عسكرية سورية، الأحد، بسقوط طائرة "هليكوبتر" روسية بين قريتي الريحانية والقاسمية الواقعتين شمال غربي ناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة، شمال شرقي سوريا.

وجاء في خبر عاجل نشرته وكالة الأنباء السورية: "أنباء عن سقوط طائرة مروحية روسية بين قريتي الريحانية والقاسمية الواقعتين غرب ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي، وأنباء عن استشهاد الطيار وإصابة آخرين من طاقم الطائرة".

وقال أحد قادة قوات الأمن الداخلي الكردية لـ"دوت الخليج" إن الحادث أسفر أيضا عن ثلاثة جرحى من الروس من جراء سقوط الطائرة.

وأكدت قوات الأمن الداخلي في تل تمر لـ"دوت الخليج" سقوط الطائرة في تمام الساعة التاسعة من صباح الأحد.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن وزارة الدفاع في البلاد قولها، إن المروحية الروسية من طراز مي-35 هبطت اضطراريا بسبب مشكلات فنية أثناء تحليقها فوق محافظة الحسكة في شمال سوريا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن بيان لوزارة الدفاع: "تم إجلاء الطاقم إلى المهبط سريعا. ليس هناك خطر على حياة أي من الطيارين". وأضافت أن الطائرة لم تصب بأي نيران.

جدير بالذكر أن منطقة سقوط الطائرة لا تبعد سوى كيلومترين عن إحدى القواعد الروسية في المنطقة، بحسب مصادر عسكرية.