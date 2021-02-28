قبيل زيارة البابا.. إصابة سفير الفاتيكان في العراق بكورونا

ذكرت مصادر صحفية، أن سفير الفاتيكان في بغداد، المونسنيور ميتيا ليسكوفار، أصيب بفيروس كورونا المستجد، فيما يستبعد أن "يكون لذلك تأثير" على زيارة البابا فرنسيس المقررة، يوم الجمعة.
وتزامن الإعلان مع الاستعدادت الجارية لاستقبال البابا فرنسيس في أول زيارة بابوية في التاريخ إلى العراق الذي عاش حروبا وصراعات وعنفا طائفيا، خلال السنوات الأربعين الماضية.
وقال مصدر دبلوماسي إيطالي ومسؤول عراقي لوكالة فرانس برس، إن المونسنيور ليسكوفار أصيب بفيروس كورونا.
وأكد مسؤول عراقي رفيع لفرانس برس، أن نتائج الفحوص كانت إيجابية، لكن ذلك لن يؤثر على زيارة بابا الكنيسة الكاثوليكية المقررة، يوم الجمعة.
وكان المونسينور ليسكوفار قد قام خلال الأيام الماضية بزيارة عدد من المحافظات، في إطار الاستعدادات لهذه الزيارة التاريخية.
وتلقى البابا فرنسيس، اللقاح ضد هذا الفيروس قبل زيارته العراق، كما هو حال عشرات الصحافيين والمسؤولين المرافقين له خلال زيارته للعراق.
ولم يتلق العراق الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة لقاحات بعد، فيما أعلنت السلطات، مؤخرا، إجراءات حجر للحد من موجة جديدة من انتشار المرض في البلاد.
وسجلت في العراق حيث يبلغ معدل الإصابات أربعة آلآف يوميا، حتى اليوم 692 ألفا و 241 إصابة، من بينها 13 ألفا و383 حالة وفاة.
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