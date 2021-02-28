الركوع خلال النشيد.. عودة التضامن للملاعب الأميركية

ألغى الاتحاد الأميركي لكرة القدم، السبت، رسميا، قانونه المثير للجدل المتعلق بمنع اللاعبين واللاعبات من الركوع خلال عزف النشيد الوطني بعد عملية تصويت خلال جمعيته العمومية السنوية.

وأكد قرار الإلغاء التوصية التي توصل إليها الاتحاد الأميركي خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارته في يونيو الماضي، وتمت الموافقة عليه السبت بنسبة 71 في المئة من الأعضاء مقابل 29 في المئة.

وتم إرساء هذه القاعدة في عام 2017 مباشرة بعدما قامت نجمة المنتخب ميغان رابينو بالركوع على ركبة واحدة في مباراة دولية ودية عام 2016، تضامنا مع مواطنها كولن كابرنيك اللاعب السابق لنادي سان فرانسيسكو لكرة القدم الأميركية الذي ركع على ركبة واحدة خلال النشيد الوطني في وقت سابق من العام ذاته لدعوة بلاده لحماية حقوق الأميركيين من عنف الشرطة، لا سيما السود.

وبات الركوع على ركبة واحدة علامة تضامن رمزية وعادت إلى الواجهة خلال الاحتجاجات التي شهدتها الولايات المتحدة الصيف الماضي، في أعقاب حادثة مقتل المواطن من الأصول الإفريقية جورج فلويد في 25 مايو الفائت على يد شرطي أبيض وضع ركبته على عنقه لدقائق عدة، ولم يكترث لدعوات فلويد بعدم قدرته على التقاط أنفاسه.

وانتقلت الحركة إلى الملاعب في أوروبا حيث أظهر العديد من اللاعبين تضامنهم مع فلويد بركوعهم على ركبة واحدة، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وكان الاتحاد الأميركي قد بررّ قراره إلغاء منع الركوع بأنه "أصبح من الواضح أن هذه السياسة كانت خاطئة وقوضت الرسالة المهمة لحركة (حياة السود تهمّ)".

وأضاف "لم نفعل ما يكفي للاستماع، خاصة إلى لاعبينا، كي نفهم ونعرف التجارب الحقيقية والمهمة جدا للسود ومجتمعات الأقليات الأخرى في بلدنا. نعتذر للاعبين، خاصة لاعبينا السود، والموظفين والمشجعين وكل من يدعم القضاء على العنصرية".