عاجل.. العراق: مقتل 7 من الحشد العشائرى بتفجير سيارة مفخخة غرب الأنبار

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لشبكة "روسيا اليوم"، قالت مصادر أمنية، إن "معلومات وصلت إلى قوة من الجيش العراقى حول سيارة متروكة فى قرية الدهم بقضاء حديثة، وبعد التوجه إليها انفجرت".

وأضافت المصادر العراقية، أن "الانفجار أودى بحياة ضابط فى الجيش العراقى و6 عناصر من الحشد العشائرى، فيما جرح 5 عناصر من الجيش وعنصرين من الحشد العشائرى".