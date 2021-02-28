فيديو وصور.. الاحتجاجات تعم الأرجنتين بسبب محسوبية توزيع لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع الأرجنتين ضد حكومة ألبرتو فيرنانديز، اليوم الأحد، احتجاجًا على التمييز فى توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وذلك فى أعقاب الكشف عن فضيحة "تلقيح كبار الشخصيات" أو "أصدقاء السلطة"، الأسبوع الماضى.





وبحسب صحيفة "الموندو" الإسبانية، فقد استقال وزير الصحة الأرجنتينى، جينيس جونزاليس جارثيا، من منصبه بعدما طلب منه الرئيس الأرجنتينى البرتو فيرنانديز، حصول بعض المقربين له على لقاحات ضد كورونا، وهم غير مستحقين.

ورفع المتظاهرون لافتات على أبواب كاسا روسادا، مقر الحكومة الأرجنتينية، كتبوا عليها عبارات: "أعطنى لقاحى"، كما ظهرت امرأة تبلغ من العمر 96 عاما على متن مقعد الراكب فى سيارة وهى تحمل لافتة مكتوب عليها "لا لكبار الشخصيات لا للقاحات".

وبحسب مواقع إخبارية محلية، جاءت الدعوة للتظاهرات فى الأرجنتين عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وحضرها العديد من القادة المعارضين للحكومة.

ووفقًا لصحيفة "لا ناثيون" المحلية، قال أحد المتظاهرين: "إنهم يعدونك بالمساواة ويسرقون لقاحاتك"، فيما دعا آخرون إلى استقالة الرئيس الذى يستمر فى منصبه حتى 10 ديسمبر 2023.

ومن جانبه، أدان الرئيس ألبرتو فرنانديز هذه الأعمال، معتبرًا أن "هذا العمل المؤسف لا يكشف سوى كيف يرى العديد من المعارضين الجمهورية"، قائلاً: "دعونا لا نلتزم الصمت فى وجه عمل على هذه الدرجة من الهمجية".

يذكر أن الأرجنتين التى تضم 44 مليون نسمة، سجلت حتى الآن أكثر من مليونى إصابة بفيروس كورونا، من بينها 52 ألف وفاة، فى حين تلقى نحو مليون شخص اللقاح حتى الآن.

وكانت الأرجنتين تسلمت 1.22 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك فى" الروسى المضاد لفيروس كورونا، إضافة إلى 580 ألف جرعة من لقاح "كوفيشيلد" الصينى، و904 آلاف جرعة من لقاح سينوفارم" الصينى أيضًا.