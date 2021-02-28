البيت الأبيض يقلل من أهمية إعلان بايدن المرتقب بشأن السعودية

قلل مسؤول في البيت الأبيض من أهمية إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن المرتقب غدا الاثنين بشأن المملكة العربية السعودية.

وأوضح قائلا "اتخذت الإدارة الأمريكية مجموعة كبيرة من الإجراءات يوم الجمعة. الرئيس يشير إلى أن وزارة الخارجية ستقدم يوم الاثنين المزيد من التفاصيل عن هذه الإجراءات لكن لا إعلانات جديدة".

وكان بايدن قال أمس السبت إن إدارته ستصدر إعلانا يوم الاثنين عن السعودية في أعقاب تقرير المخابرات الأمريكية الذي خلص إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان وافق على قتل الصحفي جمال خاشقجي.